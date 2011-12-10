У «Батькивщины» нет денег, чтобы везти людей к Апелляционному суду

В партии «Батькивщина» рассчитывают, что 13 декабря сторонники Юлии ТИМОШЕНКО придут к зданию Апелляционного суда, чтобы выразить поддержку экс-премьер-министру.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил народный депутат от фракции "БЮТ-Батькивщина" Иван КИРИЛЕНКО.

В то же время, И.КИРИЛЕНКО отметил, что специально "Батькивщина" никого не будет свозить. «В последнее время мы не приглашаем людей, в последнее время мы не говорим, мол, приезжайте... Люди знают, что такое 13 декабря и что будет происходить», - сказал он.

И.КИРИЛЕНКО не стал прогнозировать, какое количество людей может добровольно прийти под стены Апелляционного суда. «Сколько придет людей – вы сами увидите. Мы никого не приглашаем и никого не везем. Нам не за что везти, если уж на то пошло», - сказал он.

При этом И.КИРИЛЕНКО выразил убеждение, что люди под стены суда все-таки придут, поскольку уже у многих не срабатывает принцип «моя хата с краю».

Как стало известно УНИАН, партия «Батькивщина» начнет акции 13 декабря под стенами апелляционного суда в 9.00. Кроме того, было принято решение, что на заседании апелляционного суда должны обязательно присутствовать все народные депутаты, которые входят во фракцию "БЮТ-Батькивщина".