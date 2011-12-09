Донецким чернобыльцам власть пишет, чтобы немедленно убирались из-под ПФ

Исполнительный комитет Донецкого городского совета отказал чернобыльцам в проведении новой акции у здания облуправления Пенсионного фонда.

Об этом говорится в письме исполкома Донецкого горсовета, направленном сегодня на имя ответственных за проведение акции протеста Владимиру ДЕРКАЧУ, Александру ПУЧКОВУ и Александру ПЕЧНИКОВУ, сообщили УНИАН в управлении по связям с общественностью Донецкого горсовета.

Согласно сообщению, свое письмо исполком горсовета направил в ответ на телеграмму чернобыльцев, в которой протестующие известили о начале их новой акции 9 декабря.

В письме исполкома горсовета в адрес протестующих чернобыльцев напоминается, что Донецким окружным административным судом 23 ноября запрещено «проведение акций протестов, пикетирования, других массовых мероприятий и установка палаток» в Донецке у здания Пенсионного фонда.

«Постановление Донецкого окружного административного суда 23 ноября не отменено, обращено к принудительному исполнению и должно быть исполнено безотлагательно», - подчеркивается в письме исполкома.

В заключение письма подчеркивается, что продолжение акции протеста чернобыльцев «не в полной мере отвечает правовым основам ее проведения».