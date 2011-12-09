Ландик-старший говорит, что жертва сына требовала 320 тысяч за молчание

Народный депутат от Партии регионов Владимир ЛАНДИК, отец Романа ЛАНДИКА, обвиняемого в избиении Марии КОРШУНОВОЙ, утверждает, что передал этой девушке 320 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе заседания суда, который рассматривает дело его сына.

По словам В.ЛАНДИКА, эти деньги требовала сторона М.КОРШУНОВОЙ за снятие обвинений против его сына.

Он также предоставил в суде расписку о получении М.КОРШУНОВОЙ этих 320 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, вчера, 8 декабря, пострадавшая М.КОРШУНОВА подтвердила в суде получение компенсации в размере 5 тыс. долл.

В тоже время на вопрос о том, вся ли это сумма компенсации или были получены еще какие-то деньги, М.КОРШУНОВА отвечать отказалась.

Справка УНИАН. 4 июля ночью в ресторане «Баккара» в Луганске сын народного депутата от ПР В.ЛАНДИКА, депутат Луганского горсовета Р.ЛАНДИК избил М.КОРШУНОВУ.

Видеозапись избиения попала в Интернет.

7 июля прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в отношении Р.ЛАНДИКА по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Он был объявлен в розыск и задержан в Краснодаре (РФ).

21 сентября Р.ЛАНДИКА экстрадировали из России в Украину для привлечения к уголовной ответственности, а 24 сентября - этапировали в Луганск.

26 сентября Ленинский районный суд Луганска оставил Р.ЛАНДИКА под стражей до вынесения приговора.

31 октября стало известно о том, что Р.ЛАНДИК и М.КОРШУНОВА подписали мировое соглашение.