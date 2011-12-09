У Цушко хотят забрать двух заместителей

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "Об Антимонопольном комитете Украины".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта проголосовали 266 народных депутатов из 279 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается сократить количество государственных уполномоченных Антимонопольного комитета Украины с десяти до восьми. Также предусматривается сокращение количества заместителей председателя Антимонопольного комитета Украины до двух, в том числе одного первого. Одновременно проектом предусмотрено, что в случае необходимости для обеспечения осуществления Антимонопольным комитетом Украины отдельных заданий по решению Президента Украины в Антимонопольном комитете Украины дополнительно может вводится должность заместителя Председателя Антимонопольного комитета Украины. Также предлагается процедура назначения первого заместителя и заместителя председателя Антимонопольного комитета Украины.

Законопроект определяет, что назначение государственного уполномоченного первым заместителем или заместителем председателя Антимонопольного комитета Украины не является основанием для истечения семилетнего срока его полномочий.

Законопроектом также предусмотрено, что председатель территориального отделения назначается по согласованию с председателем Совета министров Автономной Республики Крым, председателями соответствующих местных государственных администраций и освобождается от должности председателем Антимонопольного комитета Украины. Заместитель председателя территориального отделения назначается и освобождается председателем Комитета по представлению председателя территориального отделения.