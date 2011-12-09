Писательница, советник Президента Украины Анна ГЕРМАН отказалась от участия в конкурсе ВВС на лучшую книгу года. Об этом идет речь в заявлении А.ГЕРМАН в адрес ВВС, переданном УНИАН. Причиной стало пренебрежительное высказывание одного из членов жюри в адрес читателей, которые проживают в России, сказала она. «Член жюри конкурса Ирина Славинская, - идет речь в заявлении, - в своем блоге позволила себе пренебрежительное публичное высказывание в адрес читателей, которые проживают в российской глубинке. Также она поддала сомнению то, что обычный рабочий может читать книжки. Считаю такое поведение члена жюри неприемлемым, нарушающим этические нормы, демократические принципы и принципы, которые предусматривают одинаковое отношение к людям, независимо от их национальности, происхождения, местожительства или религиозных убеждений. Думаю, поведение, при котором человек презирает другого человека лишь из-за того, что этот другой человек живет в России, является неприемлемым в нашем обществе. Убеждена – это противоречит и тем принципам и стандартам, по которым работает ВВС. Выражая глубокое уважение ко всем другим членам жюри, а также к коллективу редакции и аудитории ВВС, все же вынуждена просить снять мою книгу из участия в конкурсе».

Книга А.ГЕРМАН “Красная Атлантида” вышла весной этого года.