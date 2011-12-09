Карасев: В Марселе были смотрины нового поколения украинских политиков

В Европе прекрасно понимают, что сегодня в Украине при власти находится последнее советское политическое поколение, на смену которому приходит новое общество, которое связывает надежду на процветание своей страны с объединенной Европой. Об этом УНИАН заявил Вадим КАРАСЕВ, директор Института глобальных стратегий, комментируя итоги XX Конгресса Европейской Народной Партии, который прошел в Марселе (Франция).

«На съезде в Марселе было очень много представителей европейского поколения политиков из Украины. К ним присматривались, с ними встречались, их слушали, пытались понять, а что же нового, как и когда принесет это новое европейское, несоветское, поколение политиков Украине, Европе, европейскому политическому процессу», – отметил В.КАРАСЕВ.

По его словам, интересный нюанс связан с посещением Марселя Евгенией ТИМОШЕНКО - вместо матери, которая находится в украинских политических застенках. «Может быть, эти встречи и поездки дадут Евгении старт в большую политику, по крайней мере, до тех пор, пока ее мать усилиями власти вычеркнута из активной политической борьбы», – отметил эксперт.

Среди других представителей Украины - новых, но уже достаточно опытных политиков, – директор Института глобальных стратегий выделил Игоря УМАНСКОГО, Наталию КОРОЛЕВСКУЮ и Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО. «Европейцы, очевидно, хотели еще раз убедиться, что в стране еще жива европейская надежда – формируется или уже сформировался пул «политиков надежды», которым через 1,5-2 года придется стать у штурвала украинской политики и руководить государством», – отметил он.

Эксперт подчеркнул, что в Марселе были смотрины нового проевропейского поколения, которое сегодня может быть в оппозиции, но уже в ближайшее время будет определять политику и государственный курс Украины. «Они присматривались к ним не как к оппозиции, а как к тем политикам, с которыми придется иметь дело сегодняшнему поколению европейских политиков. Как к тем, с кем придется иметь дело новой Европе, которая рождается сегодня», – заявил В.КАРАСЕВ.

По словам политолога, постсоветское пространство сегодня переживает или, даже, доживает последние дни. «В Европе прекрасно понимают, что сегодня в Украине при власти находится последнее советское политическое поколение: люди, чей опыт, навыки и служение, а точнее неслужение обществу, формировались в советское время. На смену им приходит новое общество, гражданские лидеры, которые связывают надежду на процветание своих стран с объединенной Европой», – сказал В.КАРАСЕВ.

Как сообщал УНИАН, 7-8 декабря в Марселе состоялся ХХ Конгресс Европейской Народной Партии, на который были приглашены дочь Юлии ТИМОШЕНКО Евгения КАРР, а также украинские политики Н.КОРОЛЕВСКАЯ, В.НАЛИВАЙЧЕНКО, Виталий КЛИЧКО, Борис ТАРАСЮК и другие.