Регионал уверен, что судить Тимошенко в камере - гуманнее
21:59, 08 декабря 2011Политика
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Олийнык объясняет действия судьи
Судить экс-премьера Юлию Тимошенко в камере Лукьяновского СИЗО более гуманно.
Такое мнение озвучил депутат от Партии регионов Владимир Олийнык в эфире телеканала ТВi.
"Судья поставлен в рамки Уголовно-процессуального кодекса", - заявил депутат.
"У него было два пути - или отвезти Тимошенко в суд и там принимать решения, или сделать выездное заседание. Вывозить Тимошенко на носилках в суд судья считает не гуманным, и принял решение провести выездное заседание", - отметил Олийнык.
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