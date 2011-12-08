Регионал уверен, что судить Тимошенко в камере - гуманнее

Судить экс-премьера Юлию Тимошенко в камере Лукьяновского СИЗО более гуманно.

Такое мнение озвучил депутат от Партии регионов Владимир Олийнык в эфире телеканала ТВi.

"Судья поставлен в рамки Уголовно-процессуального кодекса", - заявил депутат.

"У него было два пути - или отвезти Тимошенко в суд и там принимать решения, или сделать выездное заседание. Вывозить Тимошенко на носилках в суд судья считает не гуманным, и принял решение провести выездное заседание", - отметил Олийнык.

Украинская правда