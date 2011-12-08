Кличко встретился с Саакашвили

Лидер партии «УДАР» Виталий КЛИЧКО убежден, что украинские политики должны принять философию изменений и должны быть готовы воплощать настоящие, а не фасадные реформы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, об этом он сказал сегодня во время встречи с Президентом Грузии Михаилом СААКАШВИЛИ. Оба политика сегодня находятся в Марселе по приглашению руководства Европейской народной партии и принимают участие в ХХ съезде ЕНП.

«Главное, чтобы украинские политики ездили в Грузию не только посмотреть на результаты реформ, а принимали философию изменений и были готовы реализовывать настоящие, а не фасадные реформы», - заявил В.КЛИЧКО, обсуждая с М.СААКАШВИЛИ успехи грузинских реформ.

Лидер «УДАРа» считает, что главным толчком для проведения успешных реформ в Грузии стала смена политических элит, привлечение к властной управленческой команде молодых людей, получивших хорошее образование и исповедующих европейские ценности и принципы, использующих лучший мировой опыт в вопросах дерегуляции экономики, адаптации законодательства, и которые ведут «настоящую борьбу с коррупцией, а не имитируют ее».

По мнению В.КЛИЧКО, за последние годы Грузия сделала значительный прогресс в либерализации экономики, и этот опыт чрезвычайно интересен для Украины.

В свою очередь М.СААКАШВИЛИ поделился собственным видением программы реформ, проводимых в его стране, и тем, какую роль в этом сыграла политическая воля руководителей. Стороны обменялись мнениями о ситуации в Украине.

Также во время встреч с европейскими коллегами В.КЛИЧКО поднимал тему будущих парламентских выборов и ситуацию с оппозицией в Украине. В частности, во время беседы с депутатом Европарламента Элмаром БРОКОМ лидер «УДАРа» заявил, что он и его партия «возмущены той жестокостью и правовым нигилизмом, который сегодня демонстрируется в Лукьяновском СИЗО, где проходит очередное судилище над экс-премьером Юлией ТИМОШЕНКО».

«Выездное судебное заседание (в СИЗО, где находится Ю.ТИМОШЕНКО - УНИАН) в полной мере демонстрирует деградацию судебной системы Украины. Это нарушение прав человека и издевательство над женщиной и политиком», - сказал В.КЛИЧКО.

Он еще раз подчеркнул, что считает абсурдным содержание под стражей оппозиционных политиков до вынесения приговора суда или до того момента, пока приговор вступил в действие.

«Тем более, это жестоко, когда ТИМОШЕНКО и ЛУЦЕНКО (экс-глава МВД Юрий ЛУЦЕНКО - УНИАН) сегодня реально нуждаются в медицинской помощи. Особенно нелогично выглядят такие неправовые действия накануне саммита Украина-ЕС, от которого украинцы ждут парафирования Соглашения об ассоциации», - добавил лидер «УДАРа».

Во время ряда двусторонних встреч с европейскими коллегами В.КЛИЧКО также поделился своим видением и предостережениями относительно будущих парламентских выборов. «Несмотря на критические замечания общественных организаций, экспертов и оппозиционных партий относительно нового закона, принятого со значительными нарушениями регламента и Конституции, Президент подписал его, благословив мажоритарные округа, где будет побеждать гречка и админресурс. Партия «УДАР» считает, что уже сегодня нужно вместе сосредоточиться на том, чтобы контролировать ход кампании и подсчет голосов в этих новых условиях », - сказал В.КЛИЧКО.

Он подчеркнул, что его политическая сила поддерживает позицию неправительственных организаций, которые собираются мониторить кандидатов в депутаты.

«Мы считаем, что ко всем кандидатам в депутаты, которые будут баллотироваться от оппозиции, должны быть определены четкие и понятные критерии, чтобы люди понимали, почему именно этого претендента выдвигают оппозиционные партии. Чтобы ни одна потенциальная «тушка» не прошла под оппозиционными знаменами ни по округу, ни по спискам», - заявил В.КЛИЧКО.

Политик также призвал европейцев отправлять как можно больше наблюдателей на предстоящие парламентские выборы в Украине.