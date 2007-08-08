Регионалы поражены: это ж надо додуматься, такие деньги заплатить!

Народный депутат Украины V созыва, лидер Крымской республиканской организации Партии регионов Василий КИСЕЛЕВ считает, что сегодня разворачивается «грязная» кампания против «регионалов».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Симферополе.

«Сегодня, мы видим, начинается грязная кампания против нас. Когда вышел альбом «Год Януковича у власти», и тут же в западных регионах Украины появился точно такой же по формату, (это ж надо додуматься, такие деньги заплатить!), но написано «Последний год власти Януковича». То есть грязная фальсификация, уже пошли такие PR–технологии», - заявил В.КИСЕЛЕВ.

По его словам, это говорит о том, что «эта избирательная кампания будет предельно грязной, и она уже началась».

Он также отметил, что Партия регионов по-прежнему не поддерживает проведение досрочных парламентских выборов. «Мы этих выборов не хотели, нас в них втравили. С нашей стороны все подготовлено, чтобы вмазать в этот раз еще крепче, чем в первый раз», – заверил В.КИСЕЛЕВ.

Кроме того, по мнению народного депутата, сохраняется угроза срыва выборов, поскольку «списки «Нашей Украины» юридически не обнулены, и Центральная избирательная комиссия этот вопрос не рассматривала». «Это говорит о том, что в любую минуту те, кто будут недовольны результатами выборов, пойдут в суд. Сегодня ситуация очень угрожающая, государство потратит деньги, люди снова сходят на участки, а потом начнется то, что уже мы имели с одними выборами», – убежден лидер крымских регионалов.