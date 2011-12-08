12 чернобыльцев, голодающих под Кабмином, решили вернуться домой?

12 чернобыльцев, которые голодают под Кабинетом министров, после встречи с представителями Пенсионного фонда выразили желание вернуться домой.

Об этом УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах, отметив, что эти лица являются жителями Луганской области.

По данным собеседника агентства, сейчас в акции протеста у Дома правительства принимают участие около 30 человек.

В то же время собеседник агентства отметил, что ему не известно, о чем именно удалось договориться чернобыльцам с представителями Пенсионного фонда.