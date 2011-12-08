Суд, разместившийся у кровати Тимошенко, объявил перерыв
14:02, 08 декабря 2011Политика
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Выездной суд по делу экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО в Лукьяновском СИЗО объявил перерыв до 14.15.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил защитник Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО.
Как сообщал УНИАН, 7 декабря судья Шевченковского райсуда Киева Андрей ТРУБНИКОВ по ходатайству Генпрокуратуры принял решение провести в камере Лукьяновского СИЗО выездное заседание по избранию Ю.ТИМОШЕНКО меры пресечения по делу относительно деятельности ЕЭСУ.
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