Суд, разместившийся у кровати Тимошенко, объявил перерыв

Выездной суд по делу экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО в Лукьяновском СИЗО объявил перерыв до 14.15.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил защитник Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря судья Шевченковского райсуда Киева Андрей ТРУБНИКОВ по ходатайству Генпрокуратуры принял решение провести в камере Лукьяновского СИЗО выездное заседание по избранию Ю.ТИМОШЕНКО меры пресечения по делу относительно деятельности ЕЭСУ.