Мельниченко летит ближайшим рейсом, «чтоб дело Кучмы было рассмотрено»

Сегодня бывший офицер Управления государственной охраны, майор запаса Службы безопасности Украины Николай МЕЛЬНИЧЕНКО прибывает в Украину, чтобы дать показания в суде против экс-президента Леонида КУЧМЫ.

Об этом УНИАН сообщил сам Н.МЕЛЬНИЧЕНКО по телефону.

«Я принял решение прибыть в Печерский райсуд Киева, - сказал он, - который, согласно намерениям кучмистов, должен отменить постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Л.КУЧМЫ. При этом прибегают к откровенным манипуляциям, призванным обойти закон, ведь на этом этапе дело закрыть невозможно. Сейчас я еду в аэропорт Бен-Гурион (Израиль) и ближайшим рейсом отбуду в Украину».

По словам Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, он хочет выбить главный козырь у адвокатов Л.КУЧМЫ, которые ссылаются на то, что главный свидетель по делу «отсутствует в Украине», поэтому уголовное дело нужно закрыть.

Кроме того, сказал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, защита Л.КУЧМЫ манипулирует решением Конституционного Суда, которым запрещается использовать в суде записи, осуществленные незаконно. Это решение касается лишь оперативно-следственных действий соответствующих органов, а не доказательств, предоставленных следствию или суду свидетелями.

«Я возвращаюсь, чтобы помочь Украине бороться с коррупцией, - заявил Н.МЕЛЬНИЧЕНКО. - Я не хочу, чтобы Украина превратилась в бандитское государство».

«Я жертвую своей безопасностью ради того, чтобы дело Л.КУЧМЫ было рассмотрено в суде», - сказал он.

Н.МЕЛЬНИЧЕНКО также дал разрешение обнародовать номер телефона, по которому с ним можно связаться в Израиле: +972 547 64 74 69.

Как сообщалось раньше, Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, который вел записи в кабинете бывшего Президента Л.КУЧМЫ, в настоящее время находится в Израиле. В отношении Л.КУЧМЫ в этом году было возбуждено уголовное дело, которое базировалось, в частности, на показаниях Н.МЕЛЬНИЧЕНКО и его аудиозаписях. В то же время Генеральная прокуратура возобновила дело в отношении Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, возбужденное в 2001 году «за разглашение государственной тайны». Это дело было передано в СБУ, Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, скрываясь от преследования, выехал в Израиль. Шевченковский районный суд Киева выдал ордер на его арест.

7 декабря Печерский районный суд Киева начал рассмотрение жалобы адвокатов Л.КУЧМЫ на возбуждение в отношении него уголовного дела. Продолжение рассмотрения жалобы назначено на 9 декабря.