Бютовцы опять заблокировали ВР

Народные депутаты из фракции «БЮТ-Батьківщина» блокируют роботу Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, они заблокировали президиум и трибуну парламента.

Кроме того, в президиуме на стене БЮТовцв растянули плакат «Янукович – не вбивай Юлю». На своих рабочих местах депутаты растянули огромный портрет лидера «Батьківщини», экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО и плакат с надписью «Ні - політичним репресіям! Юлі волю!».

На данный момент работу ВР блокируют около 40 депутатов.

БЮТовцы сегодня, как и 6 декабря во время блокирования, требуют декриминализации статьи Уголовного кодекса, по которой осуждена Ю.ТИМОШЕНКО.