К чернобыльцам присоединилась молодежь и „Матери Чернобыля”

Возле Львовской облгосадминистрации разрастается палаточный городок чернобыльцев.

Как сообщил корреспонденту УНИАН сопредседатель движения „Вперед!” Руслан СЕКЕЛА, к трем палаткам, установленным 6 декабря представителями Благотворительного фонда „Дети Чернобыля Львовщины” и движения „Вперед!”, добавилась палатка, установленная представителями львовской молодежной благотворительной организации „Поколение Чернобыля”. Всего на площади разбито уже четыре палатки в поддержку киевских и донецких чернобыльцев.

Однако, по словам Р.СЕКЕЛЫ, это лишь начало масштабной акции, поскольку „к их бессрочной акции выражают намерение присоединиться десятки львовян”.

„Мы всю ночь находились в палатках. Нам никто не препятствовал, не было попыток сноса палаток. Мы даже угощали милиционеров, которые дежурили возле палаточного городка, чаем и бутербродами, которые приносили ночью жители Львова. Подходили к нашему городку и уличные музыканты, в целом люди очень положительно и доброжелательно относятся к нашей акции и выражают готовность присоединиться, чтобы поддержать требования чернобыльцев”, - рассказал Р.СЕКЕЛА.

Он также отметил, что дежурство в палаточном городке будет проходить круглосуточно вахтенным методом: представителей движения „Вперед!” утром сменили члены общества „Матери Чернобыля” и фонда „Дети Чернобыля Львовщины”, к которым присоединилась молодежь из организации „Поколение Чернобыля”.

Р.СЕКЕЛА сообщил, что ночью в палатках находилось 18 людей, днем количество участников акции выросло в несколько раз.

В комментарии УНИАН председатель Львовского городского общества „Матери Чернобыля” Анна ФЕДОРИЧ отметила, что она лично с представителями организации „Матери Чернобыля” сегодня в течение дня находится в палатках и намерена остаться дежурить ночью.

„Инцидентов пока никаких не было. К голодовке прибегать пока не собираемся, будем продолжать акцию столько хватит сил, требуя выполнения Закона и Конституции Украины и надлежащих чернобыльцам выплат по судебным решениям”, - сказала А.ФЕДОРИЧ.