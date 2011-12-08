Литвин: не может быть, чтоб люди так ненавидели нардепов

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН выступает против покупки местными чиновниками дорогих автомобилей, "поскольку это несвоевременно".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Житомире, комментируя решение Житомирского городского совета о выделении 600 тыс. грн. на приобретение служебного автомобиля для мэра Житомира Владимира ДЕБОЯ.

"Покупка дорогих автомобилей местными чиновниками - это негативное явление, поскольку это несвоевременно", - сказал В.ЛИТВИН.

По словам спикера, "такие действия не объясняются какими-то аргументами".

"Когда власть сегодня говорит о том, что сейчас очень сложно, денег не хватает, чтобы реализовать все социальные программы, и одновременно тратят такие деньги, то никакие объяснения, даже наиболее весомые, не воспринимаются. Я должен сказать, что такие вопросы не своевременны", - отметил В.ЛИТВИН.

Кроме того, он сказал, что наблюдает такую же ситуацию в украинском парламенте.

"Льготы народных депутатов будут урезаны. Я стою на том, что должна остаться лишь заработная плата и, возможно, проезд депутата, но четко фиксированный и исключительно в направлении избирательного округа. Не может быть того, что люди своих представителей ненавидят всеми фибрами своей души. Хотя для этого есть основания", - отметил В.ЛИТВИН.

Как сообщалось, Житомирский городской совет на сессии 24 октября выделил 600 тыс. грн. коммунальному предприятию "Управление автомобильных дорог" на приобретение служебного автомобиля для мэра Житомира В.ДЕБОЯ.