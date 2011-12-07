Попов: в 2012 году изъятий из горбюджета практически не будет

В 2012 году изъятий из городского бюджета практически не будет. Об этом сказал глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов. Так он отметил, что в будущем году средства из городского бюджета не только не будут изыматься, а наоборот планируется, что Киев получит из государственного бюджета на выполнение функций столицы 4,6 млрд. грн.

Что же касается принятия бюджета Киева, то председатель КГГА отметил, что предварительная работа уже проведена и как только будет принят государственный бюджет, городская администрация внесет соответствующие правки и вынесет городской бюджет на утверждение на сессии Киевсовета.