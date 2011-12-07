Выездной суд над Тимошенко перенесли

Шевченковский райсуд Киева перенес на завтра рассмотрение представления СБУ об избрании экс-премьер министру Украины, лидеру партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО меры пресечения в виде взятия под стражу.

Об этом УНИАН сообщил источник.

Напомним, сегодня следователем Главного следственного управления СБ Украины по согласованию с Генеральной прокуратурой Украины в Шевченковский районный суд Киева было внесено представление об избрании экс-премьер-министру Ю.ТИМОШЕНКО меры пресечения в виде взятия под стражу.

Судья Шевченковского райсуда Андрей ТРУБНИКОВ принял решение провести выездное заседание по избранию экс-премьер-министру меры пресечения по делу ЕЭСУ в Лукьяновском СИЗО.

Справка УНИАН. Ю.ТИМОШЕНКО с августа находится в Лукьяновском СИЗО.

В октябре Печерский районный суд Киева приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение власти и служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в 2009 году.