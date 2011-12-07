Дочка Тимошенко от имени матери просит Европу об услуге

Дочь экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО Евгения КАРР от имени матери просит Европу удвоить усилия по приближению Украины к ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня, выступая на саммите Европейской народной партии (ЕНП) во французском Марселе.

“Сегодня от имени моей матери я прошу удвоить усилия по приближению Украины к ЕС”, - сказала Е.КАРР.

Она поблагодарила представителей Европейской народной партии за слова поддержки, выраженные ей и ее матери, и отметила, что сфабрикованные в Украине уголовные дела в отношении оппозиции направлены на то, чтобы “убрать какое-либо сопротивление”.

“Наша страна на практике стала частной собственностью президентской семьи, никто даже не пытается скрыть коррупцию”, - сказала Е.КАРР.

“Я побаиваюсь, что для моей матери нет надежды найти честный вердикт в Украине”, - добавила она.

При этом Е.КАРР выразила убеждение в том, что если лидеры оппозиции и в дальнейшем будут оставаться в Украине в тюрьмах, то угроза гражданам страны остаться без реального выбора на будущих выборах станет очень реальной.

Вместе с тем Е.КАРР выразила убеждение в том, что не все надежды для Украины уже затеряны.

Слова дочки Ю.ТИМОШЕНКО, которая выступила сразу после премьер-министра Франции Франсуа ФИЙОНА, который говорил о проблемах экономического кризиса в Европе, были встречены участниками Конгресса ЕНП стоя и длительной овацией.