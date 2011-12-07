Суд едет к Тимошенко в СИЗО

Судья Шевченковского райсуда Киева Андрей ТРУБНИКОВ принял решение провести в Лукьяновском СИЗО выездное заседание по избранию экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО меры пресечения по делу ЕЭСУ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Батькивщина».

В частности, с соответствующим ходатайством к судье обратились представители Генпрокуратуры.

Судья А.ТРУБНИКОВ на месте принял решение удовлетворить это ходатайство и сегодня же провести такое заседание.

Сейчас все участники процесса отправились в Лукьяновское СИЗО.

При этом в «Батькивщине» отметили, что на заседании Шевченковского райсуда, на котором начато рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения для Ю.ТИМОШЕНКО по делу ЕЭСУ, была запрещена видеосъемка, несмотря на то, что работники СМИ обратились с соответствующим письменным заявлением на имя председателя суда.

На заседании присутствовали трое следователей Генпрокуратуры и защитник Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО.

В зале находились около 10 народных депутатов, которые успели добраться до суда. Они стояли в окружении работников судебной милиции «Грифон».

В начале заседания судья А.ТРУБНИКОВ сообщил, что получил от руководителя Лукьяновского СИЗО заявление, написанное Ю.ТИМОШЕНКО, о том, что она по состоянию здоровья не может принимать участие в этом судебном заседании.

В то же время С.ВЛАСЕНКО сообщил, что эта якобы заявление было получено от Ю.ТИМОШЕНКО мошенническим образом, поскольку она не могла перед его написанием получить юридическую консультацию.

С.ВЛАСЕНКО передал судье другое заявление, написанное Ю.ТИМОШЕНКО позже, в которой она просит рассматривать это дело только в ее присутствии.

Защитник просил суд рассмотреть дело, когда состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО позволит ей присутствовать на заседании.

Как сообщал УНИАН, ранее С.ВЛАСЕНКО заявил, что власть хочет во второй раз арестовать Ю.ТИМОШЕНКО.

«Указанные действия являются грубым нарушением действующего законодательства, логики и здравого смысла. Как можно повторно арестовывать человека, который сейчас находится в следственном изоляторе по судебному решению?!», - отметил он.

«Это, очевидно, свидетельствует о том, что власть не уверена в лояльности судей апелляционного суда», - сказал защитник.

С.ВЛАСЕНКО также отметил, что сегодня все дела относительно деятельности ЕЭСУ объединены в одно производство и переданы для расследования Службе безопасности Украины – «наиболее надежным орлам президента».

Справка УНИАН. Ю.ТИМОШЕНКО с августа находится в Лукьяновском СИЗО

В октябре Печерский районный суд Киева приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.