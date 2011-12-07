Власенко заявляет, что Тимошенко хотят арестовать повторно

Экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО хотят во второй раз арестовать.

Об этом заявил защитник экс-премьера Сергей ВЛАСЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина».

«20 минут назад я был проинформирован о том, что через полчаса будет слушаться дело о повторном аресте ТИМОШЕНКО по другому делу», - сказал он.

С.ВЛАСЕНКО сообщил, что сейчас находится в Шевченковском райсуде Киева.

«Суд до предела заполнен сотрудниками милиции, подъезды к Шевченковскому суду полностью блокированы», - сказал он.

По словам защитника, по состоянию на 17.15 рассмотрение дела еще не началось.

«Указанные действия являются грубым нарушением действующего законодательства, логики и здравого смысла. Как можно повторно арестовывать человека, который сейчас находится в следственном изоляторе по судебному решению?!», - подчеркнул он.

«Это, очевидно, свидетельствует о том, что власти не уверены в лояльности судей апелляционного суда», - сказал защитник.

С.ВЛАСЕНКО также отметил, что сегодня все дела относительно деятельности ЕЭСУ объединены в одно производство и переданы для расследования Службе безопасности Украины – «наиболее надежным орлам президента».

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО с августа находится в Лукьяновском СИЗО

В октябре Печерский районный суд Киева осудил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.