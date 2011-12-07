Донецким чернобыльцам дали время на сборы до пятницы

В Донецке в палаточный городок возле здания управления Пенсионного фонда к протестующим чернобыльцам пришли государственные исполнители и потребовали прекратить акцию до 10.00 9 декабря.

Этот факт подтвердил корреспонденту УНИАН один из членов инициативной группы участников акции, комендант палаточного городка Владимир ДЕРКАЧ.

«Да, приходили судебные исполнители, зачитали нам с исполнительного листа, что все заявки, которые были поданы и рассмотрены в суде – это заявки где-то от нескольких организаций, всем отказано и предложено до 9 числа до 10.00 все выполнить (прекратить акцию)», - сказал В.ДЕРКАЧ. Он добавил, что основанием для исполнения служат решения двух судов по искам городского совета от 23 ноября и 1 декабря.2011 года.

«Они выполняют свою работу… Понимаете, поставлена задача – загасить все это прямо здесь и на корню», - отметил чернобылец.

Говоря о дальнейших действиях участников акции, В.ДЕРКАЧ заявил: «Наши действия следующие – никто выполнять здесь это не собирается. И гарант Конституции, который хотел к нам приехать, он мог бы здесь все разрулить, была возможность у Виктора Федоровича вчера все здесь поставить на свои места. Но у него просто не хватило на это доброй воли».

На вопрос, возможно ли физическое сопротивление участников акции в случае насильственного сворачивания палаточного городка, В.ДЕРКАЧ ответил: «Не могу я сказать. Не имею даже право ничего говорить и ничего комментировать».

Он сообщил, что на сегодняшний момент в палаточном городке голодают 22 инвалида-чернобыльца и акция будет продолжаться.

«Сейчас голодают 22 человека, завтра люди еще ложатся, акция продолжается», - сказал В. ДЕРКАЧ.

При этом он подчеркнул: «Мы хоть в палатках, есть генератор, это не дает нам замерзнуть ночью. А вот те ребята, которые в Киеве – это истинные герои. Люди под открыты небом – перед Кабмином умирают, и никто к ним не может выйти. Вот это преступление и это страшно».