Ахметов завел сына в бизнес

Собрание акционеров управляющей компании энергохолдинга ДТЭК DTEK Holdings B.V. (Амстердам) избрало Дамира АХМЕТОВА в состав наблюдательного совета общества вместо уволенного Романа БУГАЕВА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДТЭК.

Согласно сообщению, Д. АХМЕТОВ вступил в должность 21 ноября.

В настоящее время наблюдательный совет DTEK Holdings B.V. состоит из 8 директоров, три из которых являются независимыми.

«Участие в работе Наблюдательного Совета ДТЭК даст мне возможность получить уникальный опыт, изучив лучшие практики корпоративного управления и построения эффективной бизнес-модели энергетического холдинга», - цитирует пресс-служба энергохолдинга Д. АХМЕТОВА.

Справка УНИАН. 23-летний Д. АХМЕТОВ, сын украинского бизнесмена Рината Ахметова, в 2010 году окончил лондонскую бизнес-школу Sir John Cass Business School (City University London), получив степень магистра естественных наук (Msc.), с 1998 по 2006 годы обучался в швейцарской школе Le Rosey по программе Международного бакалавриата (International Baccalaureate Diploma Programme), получив степень бакалавра.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), контролируемой Ринатом Ахметовым. Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.