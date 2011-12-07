Из двух дел против Тимошенко сделали одно

Два уголовных дела в отношении экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО по деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины» объединены в одно производство.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

В частности, как напомнили в ГПУ, в производстве Главного следственного управления СБУ находится уголовное дело по обвинению Ю.ТИМОШЕНКО в совершении в 1996-2000 годах покушения на растрату средств государственного бюджета Украины в сумме 405,5 млн. дол.

Кроме того, в производстве Главного следственного управления Государственной налоговой службы Украины находится уголовное дело по обвинению Ю.ТИМОШЕНКО в организации сокрытия валютной выручки в сумме более 165 млн. дол., незаконного возмещения бюджетных средств и уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 47 млн. грн. путем внедрения финансовой схемы по расчетам за товарно-материальные ценности корпорацией ЕЭСУ и сокрытие полученных от подконтрольных ей оффшорных компаний доходов, которые использованы для личного обогащения.

Учитывая, что преступления совершены одним лицом, 6 декабря Генеральной прокуратурой Украины подследственность всех отмеченных преступлений определена за следователями Службы безопасности Украины, говорится в сообщении.

Главным следственным управлением СБУ дела объединены в одно производство и создана общая следственная группа, проинформировали в Генпрокуратуре.

Как сообщал УНИАН, в октябре СБУ возбудила в отношении Ю.ТИМОШЕНКО уголовное дело за переложение долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

Следствие обвиняет Ю.ТИМОШЕНКО в том, что она перевела долг ЕЭСУ перед