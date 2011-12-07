Томенко: окружение и охрана Януковича оказывают медвежью услугу Украине

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО предостерегает, что заявления власти об угрозах терактов в Украине могут привести к отказам иностранцев ехать на Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом политик сказал, комментируя вчерашние заявления Управления государственной охраны об усилении мер безопасности, в частности во время визита Президента Виктора ЯНУКОВИЧА в Донецкую область, в связи с увеличением количества угроз совершения террористических актов.

В частности, по мнению вице-спикера, ближайшее окружение Президента и его охрана оказывают «медвежью услугу» не только самому Президента, но и Украине.

Н.ТОМЕНКО отметил, что в окружении Президента вновь стали популярны заявления и информация о якобы подготовке терактов в отношении Президента или власти. «Понятно, что, с одной стороны, власть пытается создать прецедент, и под этой эгидой Президент и его команда вообще не будут общаться с обществом и обществом. А с другой стороны – будут иметь основания в любой момент разогнать акцию протеста или митингующих под эгидой угрозы теракта», - сказал Н.ТОМЕНКО.

В то же время самая большая проблема, по мнению вице-спикера, заключается в том, что «мы и так имеем проблему с восприятием Украины в Европе, в частности, накануне проведения Евро». Он напомнил, что уже и так большинство футбольных команд, которые планируют принимать участие в Чемпионате, на сегодняшний день отказывается рассматривать Украину как базу для размещения. «Абсолютное большинство команд не хочет жить и тренироваться в Украине», - сообщил политик. «А такие заявления вообще могут создать проблему, из-за которой значительное количество иностранцев, которые собиралась в качестве туристов и болельщиков приехать в Украину, откажется это сделать», - добавил он.

Самое печальное, по убеждению Н.ТОМЕНКО, что «с одной стороны тратятся безумные бюджетные средства на формирование позитивного имиджа Украины за рубежом, и в то же время реальные действия власти все больше и больше отталкивают мир от Украины».

Как сообщал УНИАН, 6 декабря впервые за десять лет журналистов перед поездкой в Донецкую область для освещения приезда Президента Виктора ЯНУКОВИЧА на Енакиевский металлургический завод тщательным образом досмотрели в аэропорту Донецка.

В Управлении государственной охраны на этот счет объяснили, что это было сделано в связи с тем, что в области участились случаи угроз о терактах.