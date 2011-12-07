В ВР рады, что фракцией БЮТ отныне будет рулить генерал

Первый заместитель председателя Верховной Рады Адам МАРТЫНЮК, который сегодня председательствует на заседании парламента, официально объявил, что народный депутат Украины Андрей КОЖЕМЯКИН избран председателем фракции «БЮТ-Батькивщина».

Как передает корреспондент УНИАН, при этом А.МАРТЫНЮК подчеркнул, что такое решение было принято на заседании фракции.

«Так что у нас появился руководитель фракции – генерал. С чем мы и поздравляем», - сказал А.МАРТЫНЮК.

Как сообщал УНИАН, Иван КИРИЛЕНКО, который до этого возглавлял фракцию «БЮТ-Батькивщина", добровольно подал в отставку. Переизбрание председателя состоялось сегодня на заседании фракции.

В то же время в «БЮТ-Батькивщине" не уточнили, по каким причинам И.КИРИЛЕНКО отказался от председательства во фракции.