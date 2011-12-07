В ВР рады, что фракцией БЮТ отныне будет рулить генерал
Мартынюк объявил о смене главы
Первый заместитель председателя Верховной Рады Адам МАРТЫНЮК, который сегодня председательствует на заседании парламента, официально объявил, что народный депутат Украины Андрей КОЖЕМЯКИН избран председателем фракции «БЮТ-Батькивщина».
Как передает корреспондент УНИАН, при этом А.МАРТЫНЮК подчеркнул, что такое решение было принято на заседании фракции.
«Так что у нас появился руководитель фракции – генерал. С чем мы и поздравляем», - сказал А.МАРТЫНЮК.
Как сообщал УНИАН, Иван КИРИЛЕНКО, который до этого возглавлял фракцию «БЮТ-Батькивщина", добровольно подал в отставку. Переизбрание председателя состоялось сегодня на заседании фракции.
В то же время в «БЮТ-Батькивщине" не уточнили, по каким причинам И.КИРИЛЕНКО отказался от председательства во фракции.