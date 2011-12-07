Оппозиция отказалась работать назло власти

Депутаты из фракций «БЮТ-Батькивщина» и «Наша Украина – Народная самооборона» покинули сессионный зал Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим на заседании парламента председатель фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрей КОЖЕМЯКИН заявил, что «большинство в парламенте игнорирует все требования оппозиционных фракций, принципиально не идет на сотрудничество и продолжает узаконивать политические репрессии в Украине».

Он отметил, что «несмотря на то, что все европейское сообщество и Президент ЯНУКОВИЧ говорили о необходимости прозрачного и беспристрастного рассмотрения апелляции (речь идет об апелляция на приговор экс-премьер-министр Юлии ТИМОШЕНКО – УНИАН), уже первое судебное заседание продемонстрировало, что правосудия в Апелляционном суде города Киева нет».

По его словам, «власти оказалось мало осудить Юлию ТИМОШЕНКО по сталинской статье, сегодня власть пошла не только на откровенное физическое уничтожение лидеров оппозиционных сил Ю.ТИМОШЕНКО, Юрия ЛУЦЕНКО и других, сегодня власть фактически лишает защиты государства народ Украины».

Также КОЖЕМЯКИН сослался на резолюцию Европарламента, которая требует прекратить преследование лидеров оппозиции в Украине. Однако, по его словам, власть игнорирует эти требования, пишет Украинская правда.

А.КОЖЕМЯКИН подчеркнул, что все требования оппозиции отвергаются.

Он напомнил, что в среду в парламенте - день оппозиции, где должны были бы рассматриваться законопроекты, предложенные представителями оппозиции, но «большинство лишает оппозицию возможности работать».

«Сегодня в повестке дня опять стоят антисоциальные и антинародные законопроекты, направленные на обогащение узкого круга избранных, и большинство готово принять их любой ценой», - подчеркнул А.КОЖЕМЯКИН.

Он отметил, что, учитывая это, фракции «БЮТ-Батькивщина» и НУ-НС не будут принимать участия «в этом фарсе» и покидают на сегодняшний день сессионный зал.

В данное время в сессионном зале отсутствуют в полном составе обе фракции

На местах, где должны были бы находиться депутаты из фракции «БЮТ-Батькивщина» расстелен плакат с портретом Ю.ТИМОШЕНКО и надписью: «Нет – политическим репрессиям. Украине волю!».