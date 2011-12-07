Оппозиции понадобился перерыв
10:54, 07 декабря 2011Политика
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БЮТ настаивает на декриминализации Тимошенко
В заседании Верховной Рады Украины объявлен перерыв до 11.05.
Как передает корреспондент УНИАН, перерыв был объявлен по требованию фракций "БЮТ-Батькивщина" и НУ-НС.
Во время перерыва состоятся консультации лидеров фракций относительно сегодняшней повестки дня.
В частности, фракция "БЮТ-Батькивщина" продолжает настаивать на том, чтобы парламент принял закон о декриминализации статьи Уголовного кодекса, по которой осуждена экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.
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