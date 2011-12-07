Оппозиции понадобился перерыв

В заседании Верховной Рады Украины объявлен перерыв до 11.05.

Как передает корреспондент УНИАН, перерыв был объявлен по требованию фракций "БЮТ-Батькивщина" и НУ-НС.

Во время перерыва состоятся консультации лидеров фракций относительно сегодняшней повестки дня.

В частности, фракция "БЮТ-Батькивщина" продолжает настаивать на том, чтобы парламент принял закон о декриминализации статьи Уголовного кодекса, по которой осуждена экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.