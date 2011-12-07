Кузьмин: Тимошенко сидит в камере с кондиционером и плазмой

Первый заместитель Генпрокурора Ренат Кузьмин утверждает, что Юлия Тимошенко содержится в камере "площадью 22 кв. м, где есть все: кондиционер, душ, горячая вода, туалет, плазменный телевизор, ортопедические матрасы на кровати, мебель евроуровня, холодильник". Об этом он рассказал в интервью "Комсомольской правде в Украине".

"Не все отели в Украине, да и не только в Украине, могут предоставить клиентам такие условия", - считает Кузьмин.

На вопрос корреспондента об имуществе Тимошенко, которое могло бы быть конфисковано в случае решения суда, заместитель Генпрокурора ответил: " Посмотрите на ее декларации о доходах. Машин нет, недвижимости нет, земельных участков нет, денег нет. У нас есть все ее декларации. Человек, контролировавший газовый рынок Украины, который был премьер-министром страны, по документам чуть ли не нищий! Вы поверите в это? Мы давали поручение всем оперативным службам установить принадлежащее ей имущество. Они нашли только часть квартиры в Днепропетровске, на которую и наложен арест. Больше у нее ничего нет. Но в случае если все эти дела попадут в суд, он может обязать ее выплатить около полутора миллиардов гривен. Каким образом это будет сделано, я затрудняюсь сказать. Может, добровольно вернет из офшоров?!"