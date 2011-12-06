У Януковича нашлись дела поважнее чернобыльцев

В Донецке к протестующим чернобыльцам сегодня вместо ожидаемого ими Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА приехал по его поручению губернатор Донецкой области Андрей ШИШАЦКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, глава Донецкой ОГА объяснил участникам акции, что «Президент действительно планировал встретиться с ними, но ему срочно надо было выехать в Киев, и поручил мне приехать».

Губернатор отметил, что проблема чернобыльцев сегодня решается, ведется определенная работа и на местном уровне власть готова помочь протестующим.

А.ШИШАЦКИЙ сказал, что на областном уровне власть может предоставить материальную помощь остро нуждающимся чернобыльцам, предоставить 74 путевки для оздоровления, и полностью обеспечить медицинской помощью.

Но чернобыльцы отказались от помощи местной власти и сказали, что сегодня нужно кардинально решать их проблему: во-первых, выполнять чернобыльский закон, решение судов, а также найти виновных в смерти их товарища Геннадия Коноплева, который погиб при разгроме и демонтаже палатки.

Кроме того, чернобыльцы убедительно просили губернатора и приехавшего с ним председателя Донецкого облсовета Андрея ФЕДОРУКА провести внеочередную сессию облсовета, чтобы услышать мнение депутатского корпуса по их проблеме. «Скажите, пожалуйста, почему нас не слышат, почему депутатский корпус облсовета не выражает свое отношение к нашей беде, почему сегодня наш гарант Конституции на нас плюнул и не приехал к нам», - спросил один из участников инициативной группы чернобыльцев Владимир ДЕРКАЧ. Его поддержал еще один участник голодовки инвалид-чернобылец Владимир СУМАРОКОВ, и от имени всех чернобыльцев заявил: «Сегодня здесь у нас в Донецке была, по-видимому, проведена акция спецслужб и, пообещав встречу с Президентом, нас собрали всех вместе и мы три часа аккуратно прождали ЯНУКОВИЧА на охраняемой милицией территории».

А.ШИШАЦКИЙ и А.ФЕДОРУК в основном молчаливо выслушивали претензии протестующих, а затем губернатор сказал, что он будет продолжать эти переговоры и уехал из палаточного городка.

«Мы будем продолжать переговоры, я от переговорного процесса не отказываюсь», - сказал А.ШИШАЦКИЙ перед отъездом.

В ответ на эти слова В.СУМАРОКОВ, выражая мнение всех протестующих, заявил: «Мы здесь будем до последнего, или мы уйдем с гордо поднятой головой, или нас вынесут отсюда вперед ногами».