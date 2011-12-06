Политик: ответственность за «потешные войска» лежит и на оппозиции

Власть должна повернуться лицом к армии, говорится в приветствии председателя Центрального исполнительного комитета партии «Наша Украина» Сергея БОНДАРЧУКА по случаю Дня украинской армии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, он заметил: «Как гражданин и как офицер, от имени «Нашей Украины» приветствую украинскую армию с 20-летием со дня создания».

С.БОНДАРЧУК выразил благодарность всем военнослужащим Вооруженных сил Украины за нелегкий труд по защите Отечества и его достойное представление на международной арене.

«Украинская армия является не только ровесницей украинской независимости, но и одной из ключевых державообразующих структур и гарантом национальной безопасности Украины», - отметил он.

С.БОНДАРЧУК обратил внимание, что социологические исследования неизменно показывают высокий уровень доверия граждан к украинской армии. Он в разы выше, чем к другим государственным учреждениям или политикам.

«Украинские военные неоднократно подтверждали свою высокую боевую подготовку и морально-боевой дух во время участия в международных миротворческих операциях», - заметил «нашеукраинец».

С.БОНДАРЧУК выразил сожаление, что давняя проблема ВСУ - неподобающее финансирование программ обеспечения армии современным вооружением и военной техникой - при нынешней власти лишь обострилась.

«В оборонном бюджете 2011 года лишь 6-8% средств предусмотрено на развитие армии, все остальное идет на обеспечение ее текущих потребностей, то есть на «проедание». В то время, как в военных бюджетах стран Европы и России на развитие направляется, минимум, 30-40% бюджета», - подчеркнул он.

По словам С.БОНДАРЧУКА, украинская армия до сих пор не попала в приоритеты государственной политики. «Нынешняя власть во главе с Президентом ЯНУКОВИЧЕМ значительно увеличила бюджетные расходы на содержание милиции и прокуратуры, в то время как финансирование Вооруженных сил остается мизерным, и даже не позволяет завершить их переход на профессиональную основу», - подчеркнул он.

По убеждению С.БОНДАРЧУКА, ситуация, при которой финансирование украинской армии является одним из самых низких на Европейском континенте, представляет реальную угрозу для национальной безопасности страны, и должна быть немедленно исправлена.

«Украине нужна современная, боеспособная армия, способная защитить государственный суверенитет, а не «потешные войска» для проведения парадов», - убежден С.БОНДАРЧУК.

Он считает, что ответственность за состояние ВСУ лежит не только на власти, но и на оппозиции. «Задача всех патриотов, независимо от партийной принадлежности, – заставить власть повернуться лицом к армии», - подчеркнул С.БОНДАРЧУК.