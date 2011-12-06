В Харькове сразу шесть милиционеров погорели на вымогательстве

В Харькове по подозрению в вымогательстве задержаны шесть милиционеров.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, 5 работников полка патрульной службы ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области и оперативный дежурный одного из райотделов Харькова были задержаны 5 декабря работниками Управления внутренней безопасности областной милиции совместно с работниками Управления борьбы с организованной преступностью.

Правоохранители требовали от жителя другого региона незаконное денежное вознаграждение в сумме 30 тыс. грн. за не привлечение его сына к уголовной ответственности за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств. Вещественные доказательства изъяты.

Собранные материалы переданы в прокуратуру Харьковской области.

Главное управление МВД Украины в Харьковской области обратилось ко всем гражданам с просьбой сообщать о любых фактах правонарушений со стороны работников милиции по телефону доверия начальника Главного управления 7059-333. По каждому такому сообщению будет проводиться тщательная проверка и обеспечено оперативное реагирование, сообщили в ОСО.