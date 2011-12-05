Если бы выборы Президента проходили в ближайшее воскресенье (опрос)

12% украинцев готовы поддержать действующего Президента Виктора ЯНУКОВИЧА на выборах главы государства.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии.

На вопрос, каким бы был Ваш выбор, если бы выборы Президента проходили в ближайшее воскресенье, 12% отметили, что проголосовали бы за В.ЯНУКОВИЧА.

При этом 10% опрошенных заявили о поддержке лидера партии “Батькивщина” Юлии ТИМОШЕНКО, 8% готовы проголосовать за лидера партии “Фронт Змін” Арсения ЯЦЕНЮКА, по 4% – за лидера Компартии Петра СИМОНЕНКО и лидера партии “УДАР” Виталия КЛИЧКО.

Социологи отметили, что за последние четыре месяца электоральная поддержка В.ЯНУКОВИЧА уменьшилась почти на одну пятую (с 15% в июне до 12% в ноябре). Вместе с тем объемы электоральной поддержки Ю.ТИМОШЕНКО и А.ЯЦЕНЮКА практически не изменились (не претерпели статистически значимых изменений). Также статистически значимо – более, чем на треть – выросли за четыре месяца объемы электоральной поддержки В.КЛИЧКО и П.СИМОНЕНКО.

Региональное распределение сторонников среди первых трех кандидатов выглядит следующим образом:

- В.ЯНУКОВИЧ имеет наибольшую поддержку в Восточном (21%) и Южном (17%) регионах; в Центральном регионе за В.ЯНУКОВИЧА готовы проголосовать 8% опрошенных, в Западном - 3%.

- Ю.ТИМОШЕНКО имеет наибольшую поддержку в Западном (21%) и Центральном (12%) регионах; в Южном регионе за нее готовы отдать голоса 3% опрошенных, в Восточном регионе – 3%.

- А.ЯЦЕНЮК наибольшую поддержку имеет в Западном (17%) и Южном (7%) регионах; в Центральном регионе за него готовы отдать голоса 6% опрошенных, в Восточном регионе – 3%.

Опрос был проведен 4-15 ноября. Методом интервью опрошены 2037 респондентов, которые живут во всех областях Украины, в Крыму и в Киеве, по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и при дизайн-эффекте 1.5) не превышает 3.3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2,0% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.