Луганские чернобыльцы обратились к послам ЕС

Луганские чернобыльцы считают, что Украина не достойна быть в Евросоюзе.

Об этом они заявили в своих обращениях к послам Франции, Германии, США, Австрии, Польши, Бельгии, Чехии, Швейцарии и к главе Представительства ЕС в Украине Жозе Мануэлю Пинту ТЕЙШЕЙРЕ, сообщили корреспонденту УНИАН в областной организации «Союз «Чернобыль».

«В связи с тем, что Украина уже не является демократической страной, в ней не соблюдаются права человека, просим Вас, господин посол, чтобы Вы донесли своему правительству о том беспределе, который творится в Украине, довели до сведения Вашего правительства о том, что ликвидаторы последствий Чернобыльской катастрофы считают, что Украина не достойна быть в Евросоюзе, что нельзя подписывать договор об ассоциации Украины и Евросоюза», - говорится, среди прочего, в обращениях.

Кроме того, чернобыльцы считают, что «значительные денежные средства государства уходят якобы на подготовку к чемпионату Европы по футболу. На самом деле большая часть этих средств разворовывается», и потому они будут вынуждены бойкотировать проведение чемпионата Европы по футболу в Украине.

В обращениях чернобыльцы приводят анализ ситуации с их пенсиями и выполнением решений судов, обращая внимание на то, что, по их мнению, в настоящий момент в стране началась настоящая информационная война, направленная против ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС. «Нас обвиняют в том, что мы не настоящие ликвидаторы, удостоверения у нас купленные, тем самым дискредитируют нас перед населением страны. Некоторые народные депутаты от Партии регионов в парламенте пообещали возбудить уголовные дела против инвалидов-чернобыльцев, которые получают свои пенсии по решениям судов, что вызывает наше глубокое возмущение», - говорится в обращениях.

Чернобильцы выражают надежду, что послы и их страны смогут повлиять на руководство нашей страны в восстановлении демократии, соблюдении прав и свобод человека в ней.