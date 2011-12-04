Голодные чернобыльцы пятые сутки спят под открытым небом возле Кабмина

Пятый день продолжается бессрочная акция голодовки чернобыльцев в центре Киева.

Полсотни протестующих расположились напротив Кабмина в Мариинском парке. Двадцать пять из них от вечера вторника - отказываются от еды. Жажду и голод утоляют чаем. Такой диеты уже не выдержали с десяток активистов. Они уехали домой. Остальные спят под открытым небом на куче листьев или же на скамьях. Устанавливать палатки чернобыльцам запретил Печерский райсуд столицы.

5 канал