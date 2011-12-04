Голодные чернобыльцы пятые сутки спят под открытым небом возле Кабмина
20:17, 04 декабря 2011Политика
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Ставить палатки запретил суд
Пятый день продолжается бессрочная акция голодовки чернобыльцев в центре Киева.
Полсотни протестующих расположились напротив Кабмина в Мариинском парке. Двадцать пять из них от вечера вторника - отказываются от еды. Жажду и голод утоляют чаем. Такой диеты уже не выдержали с десяток активистов. Они уехали домой. Остальные спят под открытым небом на куче листьев или же на скамьях. Устанавливать палатки чернобыльцам запретил Печерский райсуд столицы.
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