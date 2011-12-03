Народный депутат, заместитель председателя политсовета «Нашей Украины» Андрей ПАРУБИЙ считает, что выборы в России не изменят отношение Кремля к Украине.

Как сообщает пресс-служба партии, об этом он заявил в эфире программы «Большая политика» на телеканале «Интер».

По словам А.ПАРУБИЯ, после выборов в России давление на Украину продолжится. «Кремль всегда решал внутренние проблемы поиском внешних врагов. Там осознают, что если не будет внешнего врага, то врагом номер один для России станет сама же их власть», - считает А.ПАРУБИЙ.

«Нужно осознать, что Россия – это большое государство, в котором руководят два маленьких фюрера, которые имеют комплекс Наполеона. С ними чрезвычайно тяжело договориться», - сказал депутат.

Он прогнозирует, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не сможет договориться с российской властью о новой цене на газ. «Даже если ЯНУКОВИЧ станет перед ними на колени, то он все равно будет выше», - заметил А.ПАРУБИЙ.

«Люди, которые сидят в Кремле, мыслят новоимперскими категориями, пропагандируя новые имперские мифы о Евразийском союзе и «Русском мире». Они осознают, что без Украины империи не будет», - отметил депутат.

По убеждению А.ПАРУБИЯ, власть России будет делать все возможное, чтобы не допустить Украину в Европу, чтобы вернуть ее в сферу интересов Кремля.