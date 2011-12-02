Бывший премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отказалась сдать кровь врачам Киевского СИЗО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины (ГПтС).

“Сегодня, 2 декабря 2011 года, Ю.ТИМОШЕНКО в присутствии ее личного врача медперсоналом Киевского СИЗО было предложено сдать кровь для проведения соответствующего лабораторного анализа, как это рекомендовано комиссией Минздравом Украины. Однако, ввиду недоверия и ссылаясь на конфиденциальность информации, Ю.ТИМОШЕНКО в очередной раз отказалась от сдачи крови, о чем подала руководству учреждения соответствующее письменное заявление”, - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в свою очередь руководство Киевского СИЗО заверило Ю.ТИМОШЕНКО, что все действия медперсонала учреждения по проведению обследования ее состояния здоровья и лечения проводятся в рамках действующего законодательства по охране здоровья и непосредственно с обязательным соблюдением врачебной тайны и конфиденциальности.

По информации ГПтС, Ю.ТИМОШЕНКО предупредили, что отказ от прохождения необходимых медицинских процедур может представлять угрозу ее здоровью, а также является нарушением законодательства об охране здоровья и порядка предварительного заключения, согласно которому медперсонал пенитенциарного учреждения должен пользоваться свободным доступом к информации о состоянии здоровья заключенного в тюрьму лица.

Как отметили в пресс-службе, сейчас Ю.ТИМОШЕНКО проходит курс назначенного лечения в пределах медико-санитарной части Киевского СИЗО в соответствии с результатами комиссионного осмотра специалистам Минздрава и ГПтС Украины.

Как сообщал УНИАН, в октябре Печерский районный суд Киева приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО, которая с августа находится в СИЗО, в последнее время значительно ухудшилось, она не может двигаться из-за болей в спине.

23 ноября в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины сообщили, что в тот день в одном из лечебных учреждений Киева проведено инструментальное обследование состояния здоровья Ю.ТМОШЕНКО. В частности, ей была сделана магнитно-резонансная томография, рентген, сонография.

28 ноября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что поручил соответствующим учреждениям обеспечить обследование, лечение и содержание Ю.ТИМОШЕНКО на надлежащем, европейском, уровне.

29 ноября экс-премьер была переведена в одну из палат медико-санитарной части Киевского СИЗО для прохождения назначенного курса лечения.

1 декабря пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины сообщила, что Ю.ТИМОШЕНКО получила результаты обследований, проведенных 23 ноября.

В ГПтС также добавили, что на основании полученных результатов инструментального обследования в Киевской областной клинической больнице членами комиссии Минздрава было подписано заключение, в котором указано, что угрозы жизни Ю.ТИМОШЕНКО нет, наблюдается определенная тенденция к улучшению ее самочувствия, назначен соответствующий курс лечения, в связи с чем она переведена в медико-санитарную часть Киевского СИЗО.