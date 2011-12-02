Наша Украина видит начало цензуры в Интернете

Председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО и председатель центрисполкома партии Сергей БОНДАРЧУК выразили поддержку журналистам интернет-издания LB.ua, заявив, что «наезд» на издание является началом цензуры в Интернете.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Нашей Украины».

«Мы убеждены, что давление, которое сейчас оказывется на независимые СМИ, является признаком слабости нынешнего режима, который боится любой правды о себе», – заявив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он считает, что, начав с воспитательных разговоров с блоггерами, власть решила взять под свой контроль независимые Интернет-СМИ. «Проверка милицией сайта «Левого берега» однозначно является превышением служебных полномочий и злоупотреблением власти и может толковаться лишь как давление на независимые СМИ», - убежден В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

В свою очередь, С.БОНДАРЧУК отметил, что методы, которыми действует милиция, мало чем отличаются от тех, которыми действовали еще в сталинские времена, когда под надуманными предлогами или по поддельным доносам «добропорядочных граждан» осуществлялись политические репрессии.

«Политическая цензура в любой форме является недопустимой в стране, которая декларирует свое стремление войти в объединенную Европу. Без свободы высказывания мнений Украина обречена стать страной «третьего мира», которая плетется в хвосте «старшего брата», - подчеркнул С.БОНДАРЧУК, прибавив: «Власти, как бы она не хотела этого, не скрыть правду о себе».

Как сообщал УНИАН, 1 декабря ООО "Dream Line Holding", на сервере которого размещено Интернет-издание LB.ua, известило редакцию LB.ua о том, что Главное управление по киберпреступности и торговле людьми МВД Украины в городе Киеве просит предоставить "полные данные о физическом или юридическом лице", на которого зарегистрирован сайт LB.ua.

Как сообщил сайт LB.ua, свое требование Главное управление по киберпреступности и торговле людьми МВД Украины в Киеве мотивирует так: какой-то гражданин КЛИМОВ В.М. обратился в милицию относительно размещения "на ресурсе LB.ua мировой информационной сети общего доступа Интернет текстовых сообщений, содержащих нецензурные выражения".

Редакция LB.ua убеждена, что «возмущение гражданина КЛИМОВА В.М. по поводу «нецензурных выражений» – это лишь повод, причем достаточно спорный с правовой точки зрения. Прикрываясь обращением человека, которого в принципе никто не заставляет читать комментарии, содержащие нецензурные выражения, которые оставляют посетители LB.ua, сотрудники МВД реализуют политический заказ. Суть которого – заставить замолчать одно из ведущих информационных интернет-изданий Украины».

Как сказано в сообщении LB.ua, «такие случаи мы не раз наблюдали в странах, в которых ограничивается свобода слова. Мы непосредственно связываем действия сотрудников милиции с публикацией на наших страницах резонансных расследований Сони КОШКИНОЙ, Татьяны ЧЕРНОВИЛ, других наших журналистов, которые касаются злоупотреблений власть предержащих».

LB.ua требует от МВД дать объяснение, на каких основаниях милиция оказывает давление на независимые СМИ. Сайт надеется, что правовую оценку ситуации даст прокуратура, а также Комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова.