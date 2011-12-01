Защитник Тимошенко: У нас судебная система с лицом Киреева

Народный депутат от "БЮТ-Батькивщина" Сергей ВЛАСЕНКО прогнозирует, что рассмотрение жалобы экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО на приговор Печерского районного суда Киева по «газовому» деле будет быстрым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам после объявления решения Апелляционного суда Киева о назначении апелляции Ю.ТИМОШЕНКО к рассмотрению по существу.

«Это (рассмотрение апелляции судом – УНИАН) зависит от того, как будет продолжать слушать дело судья СИТАЙЛО, условно говоря, или судья КИРЕЕВ. Если защите будет предоставлено по 10 минут выступить, то и за полчаса закончат. Хотя я хочу напомнить, что только апелляция Юлии ТИМОШЕНКО составляет 94 страницы», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

В то же время он отметил, что принятое сегодня решение Апелляционного суда и тот факт, что не было удовлетворено ни одного ходатайства защиты, свидетельствует о том, что в Украине нет независимой судебной системы, а Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ является не «европейским лидером, а украинским диктатором».

«У нас судебная система с лицом КИРЕЕВА», - отметил С.ВЛАСЕНКО.

Как сообщалось, сегодня Апелляционный суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства защиты Ю.ТИМОШЕНКО об остановке производства по делу в связи с плохим состоянием здоровья экс-премьера.

Суд также отказал защите в изменении меры пресечения для Ю.ТИМОШЕНКО в связи с невозможностью этого на данном этапе судебного разбирательства.

Кроме того, судья считает безосновательным ходатайство о допуске на апелляционный процесс двух защитников – Сергея ВЛАСЕНКО и Николая ТИТАРЕНКО.

По решению суда, рассмотрение жалобы Ю.ТИМОШЕНКО по существу назначено на 13 декабря. Начало заседания - в 11.00.