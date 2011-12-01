Януковичу в Иерусалиме вручили орден

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ получил от Патриарха Иерусалимского ТЕОФИЛА ІІІ высший знак отличия Иерусалимской православной церкви - Орден Святого Гроба Господня.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

«Воспринимаю эту награду как символ крепких духовных связей, которые исторически сложились между украинскими христианами и Иерусалимским Патриархатом», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Ценности христианства сплачивают Украину и помогают нашему народу преодолевать современные вызовы, сказал Президент. «Мы будем верными этим ценностям и в дальнейшем», - отметил он.

Патриарх ТЕОФИЛ III подчеркнул, что полученная главой Украинского государства награда является знаком добрых отношений между Украиной и Иерусалимской православной церковью. Он напомнил о крепких связях Иерусалимского патриархата с украинскими верующими. Свидетельством этого ТЕОФИЛ ІІІ назвал большое количество паломников из Украины, которые посещают христианские святыни в Иерусалиме. «Пусть Бог благословляет вас и народ Украины», - сказал Патриарх.

В.ЯНУКОВИЧ подарил ТЕОФИЛУ III копию Пересопницкого Евангелия.

***Орденом Святого Гроба Господня награждаются выдающиеся церковные деятели, политики, члены религиозных общин за значительный вклад в поддержку и развитие традиций христианства, межконфессиональный диалог для обеспечения религиозного согласия и мира, заслуги в деле сохранения христианских святынь в Святой Земле.