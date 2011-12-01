Ляшко говорит, что с чернобыльцами штурмовал Азарова

Несколько десятков представителей Всенародного движения чернобыльцев, которые приехали на акцию протеста под Кабмином из Луганской и Киевской областей, под руководством Олега Ляшко ворвались в здание правительства.

Об этом сообщил сам руководитель Радикальной партии Олег Ляшко.

Пройти в учреждение вопреки противодействию охраны чернобыльцам удалось через 6-й подъезд Кабмина. Чернобыльцы говорят, что не покинут помещение и продолжат голодовку уже внутри, поближе к Азарову и Тигипко.

Как говорится в сообщении, голодовка - это вынужденный шаг. Но это не окончательная цель. Голодовка - лишь способ привлечь внимание общества к преступлениям украинской власти. Главная цель - остановить эти преступления.

Также Ляшко сообщает, что сейчас в Кабмине собрано значительное количество силовиков. Лишь в Мариинском парке насчитывается 700 "беркутовцев" - по десять штук на одного голодающего чернобыльца. Чуть ранее премьер Николай Азаров отметил, что у государства хватит сил справиться с акциями протеста.

Ляшко добавил, что украинскому народу хватит сил и ума "справиться с бандитской шайкой, которая сегодня у власти".

ТСН