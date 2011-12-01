Верховной Раде напомнили, что ее полномочия закончились 23 ноября

Верховная Рада Украины 23 ноября 2011 года перестала быть легитимной. С таким заявлением выступила руководитель Украинского фонда мира Людмила СУПРУН сегодня в «Украинском доме» на совещании представителей общественных организаций по вопросу подготовки и проведения конституционных сборов.

Как передают «Подробности», по словам Л.СУПРУН, «после реанимации старой Конституции Президент Украины вместе с Верховной Радой вернули прежние полномочия и рамки, среди которых парламент страны избирается на 4, а не на 5, 10 или 20 лет, как этого бы хотелось народным избранникам». По словам Л.СУПРУН, хотя депутаты втихаря и внесли изменения в Конституцию, продлив себе полномочия на год, с точки зрения легитимности полномочия сегодняшнего парламента закончились еще 23 ноября.

«По логике вещей, любое решение депутатов после этого дня является также нелегитимным. Это особенно актуально перед предстоящим принятием нормативных актов, касающихся труда и земли. Пусть сегодняшняя Рада объяснит бастующим чернобыльцам, афганцам, пенсионерам, почему украинский народ должен выполнять законы, принятые после 23 ноября», - заявила Л.СУПРУН.

В свою очередь, глава исполкома Общественного конституционного конгресса Юрий ЗБИТНЕВ поддержал тезис о нелегитимности парламента и заявил, что сейчас основная задача, в том числе и Общественного конституционного конгресса, дать людям ответ – как они могут и должны влиять на власть, как сформировать такую власть в стране, которая будет исполнять, а не обсуждать волю народа. "Решения сегодняшней власти фактически полностью не поддерживаются людьми. О каком народном одобрении может идти речь, если того же Президента поддерживают, а, скорее всего, терпят не более 20%. Необходимо немедленно создать параллельную систему управления государством через механизм Конституционного собрания", - заявил Ю.ЗБИТНЕВ.

Справка УНИАН. 1 октября 2010 года Конституционный Суд отменил изменения в Конституцию, внесенные в декабре 2004 года (так называемую “политреформу”), которыми срок полномочий ВР был увеличен с 4 до 5 лет. В статье 77 действующей Конституции указано: “Очередные выборы в Верховную Раду Украины проходят в последнее воскресенье марта четвертого года полномочий Верховной Рады Украины”.

Внеочередные выборы Верховной Рады 6-го созыва состоялись 30 сентября 2007 года. А 23 ноября 2011 года истекли 4 года с момента начала работы первой сессии Верховной Рады Украины шестого созыва.

Однако, 19 октября 2010 г. Верховная Рада направила в Конституционный Суд законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, которыми установлены даты проведения очередных выборов Президента и народных депутатов.

Предложенными изменениями предусматривается, что очередные выборы народных депутатов происходят в последнее воскресенье октября пятого года полномочий Верховной Рады, а очередные выборы Президента - в последнее воскресенье марта пятого года полномочий. Кроме того, предусмотрено, что местные выборы также происходят в последнее воскресенье октября пятого года полномочий ВР АРК, сельских, поселковых, городских районных и областных советов.

Конституционный Суд признал этот законопроект конституционным, и позже он был принят депутатами.