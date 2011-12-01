Парафирование соглашения об ассоциации поможет Тимошенко?

Докладчики Европарламента относительно рекомендаций Совету ЕС, Еврокомиссии и Европейской службе внешних действий по Соглашению об ассоциации с Украиной Ричард Антоне ЛЕГУТКО (группа Европейских консерваторов и реформистов, Польша) и Павел ЗАЛЕВСКИЙ (группа народных партий, Польша) считают необходимым как можно скорее парафировать новое соглашение с Украиной.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом они заявили сегодня на пресс-конференции перед голосованием в Европарламенте.

“Доклад призывает к срочному парафированию соглашения. Если мы сделаем это, ситуация будет более предвиденной”, - заявил Р.А.ЛЕГУТКО.

“Я думаю, что самый важный пункт – парафировать соглашение, что не зависит ни от чего. И это может дать старт позитивным процессам в Украине”, - отметил П.ЗАЛЕВСКИЙ.

По словам П.ЗАЛЕВСКОГО, парафирование соглашения может способствовать решению проблемы заключения бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и освобождению других представителей оппозиции, которые находятся в заключении.

“Призывая к парафированию этого соглашения, Европарламент также призывает к освобождению Ю.ТИМОШЕНКО, и мы очень критичны в этом вопросе”, - сказал депутат.

Его поддержал и Р.А.ЛЕГУТКО, отметив, что доклад является достаточно критическим относительно политической ситуации в Украине, и направлен против выборочного использования правосудия.

При этом, по его словам, рекомендации, которые содержатся в докладе, о создании мер пресечения, которые бы предусматривали возможность приостановки действия Соглашения об ассоциации в случае игнорирования или преднамеренного нарушения Киевом демократических стандартов, будет иметь преимущества, прежде всего, для Украины и ее граждан.

Как сообщал УНИАН, сегодня Европарламент одобрил доклад относительно рекомендаций Совету ЕС, Еврокомиссии и Европейской службе внешних действий по Соглашению об ассоциации с Украиной.

Украина и ЕС ведут переговоры по Соглашению об ассоциации с 2007 года, по зоне свободной торговли, которая должна стать частью Соглашения об ассоциации, – с 2008 года. На сегодняшний день переговоры практически по всем вопросам завершены, не решенным остается вопрос о предоставлении Украине европейской перспективы, на чем настаивает Киев.

Вместе с тем в связи с последними событиями в Украине, в том числе вынесением приговора бывшему премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, преследованием ряда других министров ее правительства, проблемами с соблюдением прав человека и принципов демократии, лидеры ЕС и Европарламент уже заявили о возможном негативном влиянии внутриполитической ситуации в Украине на подписание соглашения.