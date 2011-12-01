Азарова предупреждают: от его «помощи» беспризорных детей станет больше

Государство должно прекратить программу лишения социальной помощи матерей-одиночек, заявила глава Всеукраинского благотворительного фонда «Образование Украины» Наталья МАКСЮТА в эфире социального ток-НЕшоу с Реной НАЗАРОВОЙ «Киевский форум».

«Недавно объявили, что эксперимент, который проводился в Черниговской и Волынской области, будет распространён на всю страну», – заявила Н.МАКСЮТА.

«Что это за эксперимент? Государство законодательно призывает людей следить за матерями-одиночками. Если у вас есть стиральная машина – докладывать об этом в соответствующие органы. И их будут лишать социальных пособий. Я думаю, что очень скоро у нас беспризорных детей от такой государственной помощи будет гораздо больше», – отметила Н.МАКСЮТА.

Начальник Службы по делам детей КГГА Николай КУЛЕБА подтвердил информацию председателя Фонда и рассказал историю многодетного отца на Волыни.

«Я общался с многодетным отцом из Волынской области, отцом 14 детей. И он говорит, что ему перестали платить пособие, потому что он начал строить дом. Но, говорит: «Я же должен, как отец, обеспечить своих детей местом для жизни». И объяснили отказ в помощи ещё и тем, что у него есть трактор, не приняв во внимание, что ему уже 15 лет», – рассказал чиновник.

«Система оказания социальной помощи нуждается в реформировании. И именно в сторону сохранения биологической семьи. Потому что, если мама одинокая, то она почти не получает поддержки. Как только ребенок становится сиротой, то государство сразу гарантирует опекуну 2 прожиточных минимума - около 2 тыс. грн., Приемной семье - два прожиточных минимума и плюс 35% - это 2,5 тыс. грн. А в интернатном учреждении содержание ребенка достигает от 5 до 20 тыс. грн. в месяц, в зависимости от типа дома », - подчеркнул М. КУЛЕБА.

Как сообщал УНИАН, правительство пересматривает подход к предоставлению государственной социальной помощи. Вице-премьер-министр - министр социальной политики Украины Сергей ТИГИПКО на расширенном заседании правительства пояснил, что с 1 декабря 2011 года на всю страну будет распространен эксперимент по косвенной оценке доходов граждан, претендующих на социальное пособие. Этот метод с апреля применяется в трех областях - Волынской, Кировоградской и Черниговской.

Согласно законодательству, мать-одиночка или женщина, воспитывающая ребенка до трех лет, может претендовать на гарантированный уровень защиты в размере 30% от прожиточного минимума (ПМ) или получать всю сумму в размере ПМ, когда уровень дохода на одного члена семьи не превышает 50% минимума. Эксперимент предполагает оценку доходов и расходов с тем, чтобы «индивидуально оценить состояние каждой матери».

С апреля 2011 года «косвенными методами» проверяли обоснованность социальных выплат матерям-одиночкам в Волынской, Кировоградской и Черниговской областях. Закон им гарантирует ежемесячную выплату 30% от прожиточного минимума (с 1 декабря - 953 грн.).

По мнению чиновников правительства, результаты эксперимента показали, что лишь каждая четвертая мать-одиночка действительно нуждается, а реальные доходы остальных трех вполне позволяют им обходиться без помощи государства.