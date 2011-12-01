Балога советует депутатам безотлагательно отменить все их льготы

Министр чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА считает необходимым, чтобы Верховная Рада безотлагательно разработала и приняла законопроект о полной отмене льгот народным депутатам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, об этом чиновник сегодня написал в своем блоге.

«Думаю, было бы правильно немедленно, уже со следующей сессионной недели, разработать, внести и сразу принять закон об абсолютной ликвидации всех депутатских льгот и привилегий. Не вижу причин, почему этого нельзя сделать», - подчеркнул В.БАЛОГА.

По его мнению, народный депутат должен пользоваться только депутатской неприкосновенностью, поскольку это – политический инструмент.