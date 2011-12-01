У Попова заверяют, что коммунальные службы Киева готовы к зиме

Дорожные и коммунальные службы Киева готовы к зиме и к работе в сложных погодных условиях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом свидетельствуют результаты проверки, проведенной председателями районов по поручению первого заместителя председателя КГГА Александра МАЗУРЧАКА.

В частности, районы отчитывались о том, что песчано-соляная смесь заготовлена в достаточном количестве, отремонтирована снегоуборочная техника.

«Сразу после того, как Александр ПОПОВ возглавил КГГА, он поставил соответствующим службам задачу ежегодно улучшать готовность к зимнему сезону. Могу с ответственностью констатировать: задачи и прошлого, и этого года выполнены, – отметил А.МАЗУРЧАК.

Первый заместитель председателя КГГА напомнил также, что этой осенью для оперативной ликвидации аварийных ситуаций в столице впервые создана группа быстрого реагирования. Это позволит сократить срок выполнения аварийных работ с двух суток до 8-10 часов, сказал он.