Защитник Тимошенко утверждает, что ей дают лишь обезболивающее

Защитник Юлии ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО заявляет, что экс-премьер-министра перевели из камеры в палату медико-санитарной части Киевского следственного изолятора в ночь на сегодня.

Об этом сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Сегодня ночью Юлию ТИМОШЕНКО действительно перевели в палату медицинской части следственного изолятора. Но, насколько мне известно, должного лечения она не получает. Врачи СИЗО проводят только обезболивающую терапию", - сказал С.ВЛАСЕНКО после посещения Ю.ТИМОШЕНКО сегодня в СИЗО.

Он также сообщил, что сегодня после третьего обращения к руководству Государственной пенитенциарной службы Ю.ТИМОШЕНКО были переданы результаты ее обследования в Киевской областной клинической больнице. "Сегодня Юлии Владимировне были переданы рентгеновские снимки", - уточнил он.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура в начале апреля этого года возбудила в отношении Ю.ТИМОШЕНКО дело по факту превышения власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.

В октябре по этому делу Печерский районный суд Киева приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы.

С 5 августа экс-министр содержится в Киевском (Лукьяновском) СИЗО.

Состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО в последнее время значительно ухудшилось. Украинский омбудсман Нина КАРПАЧЕВА на прошлой неделе призвала руководство страны оказать экс-премьеру медицинскую помощь за пределами СИЗО, поскольку, по ее словам, Ю.ТИМОШЕНКО уже не может вставать с кровати. 23 ноября Ю.ТИМОШЕНКО обследовали в одной из киевских больниц.

Вчера, 28 ноября, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что поручил соответствующим учреждениям обеспечить обследование, лечение и содержание Ю.ТИМОШЕНКО на надлежащем, европейском, уровне.

Сегодня С.ВЛАСЕНКО заявил о резком ухудшении состояния здоровья экс-премьера.

"Состояние здоровья Юлии ТИМОШЕНКО резко ухудшилось, несмотря на заявления ЯНУКОВИЧА о том, что ей якобы было предоставлено какую-то медицинскую помощь. У ТИМОШЕНКО появились новые симптомы болезни. У нее время от времени головокружение, у нее идет кровь из носу, у нее немеет левая рука", - сказал защитник экс-премьера.