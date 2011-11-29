Попов на этой неделе посетит с рабочим визитом США

С 29 ноября до 2 декабря председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ осуществит рабочий визит в Соединенные Штаты Америки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной горгосадминистрации, председатель КГГА посетит Нью-Йорк и Вашингтон, где проведет встречи с представителями государственных, политических и деловых кругов страны.

Программой визита предусмотрена встреча А.ПОПВА с членами бизнес-совета «США-Украина», а также участие в заседании круглого стола «Роль бизнеса в развитии Украины». А.ПОПОВ презентует представителям американских бизнес-кругов инвестиционные проекты развития городской инфраструктуры, которые вошли в Стратегию развития Киева до 2025 года. В первую очередь, есть заинтересованность Киева в привлечении инвесторов к реализации проектов, связанных с реформированием транспортной сети, экологией и энергосбережением. Вопросы привлечения инвестиций для реализации проектов в рамках Стратегии будут обсуждаться и во время запланированной встречи с бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом ДЖУЛИАНИ.

Также А.ПОПОВ посетит Колумбийский университет, где встретится со студентами и профессорско-преподавательским составом учебного заведения. Тема встречи: «Киев – славное прошлое, величественное будущее!».

Кроме того, председатель КГГА проведет встречу с мэром Вашингтона Винсентом ГРЕЕМ и выступит на круглом столе по вопросам бизнес-управления на тему: «Признание роли бизнеса в экономическом развитии и конкурентоспособности Украины», на котором презентует американским политикам, бизнесменам, сенаторам основные положения Стратегии развития Киева до 2025 года.

Кроме того, А.ПОПОВ почтит память погибших во время терактов 11 сентября, возложив цветы к Мемориалу жертв террористических атак в Нью-Йорке, и возложит цветы к памятнику Тарасу Шевченко в Вашингтоне.

Запланировано участие председателя КГГА в торжествах по случаю 20-й годовщины Всеукраинского референдума о провозглашении независимости Украины 1 декабря 1991 года.