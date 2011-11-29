Чернобыльцы пытаются перекрыть движение на Грушевского

Чернобыльцы пытаются перекрыть движение по улице Грушевского у Дома правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, несколько десятков чернобыльцев пытаются перекрыть движение по ул. Грушевского, но их оттеснили на тротуар бойцы спецподразделения милиции «Беркут».

В то же время, несколько сотен «беркутовцев» подтягиваются к ул. Грушевского со стороны ул. Садовой.

В настоящее время движение по улице Грушевского осуществляется в привычном режиме.