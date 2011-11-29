Чернобыльцы пытаются перекрыть движение на Грушевского
10:50, 29 ноября 2011Политика
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«Беркут» не пускает
Чернобыльцы пытаются перекрыть движение по улице Грушевского у Дома правительства.
Как передает корреспондент УНИАН, несколько десятков чернобыльцев пытаются перекрыть движение по ул. Грушевского, но их оттеснили на тротуар бойцы спецподразделения милиции «Беркут».
В то же время, несколько сотен «беркутовцев» подтягиваются к ул. Грушевского со стороны ул. Садовой.
В настоящее время движение по улице Грушевского осуществляется в привычном режиме.
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