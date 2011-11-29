Оппозиция требует, чтобы за шахтера ответил весь Кабмин

Парламентская оппозиция инициирует создание следственной комиссии по гибели шахтера-инвалида в Донецке.

Об этом сообщил лидер партии "Фронт змин" Арсений Яценюк в эфире 5 канала.

"Оппозиция сейчас требует внеочередного заседания Верховной Рады Украины. Мы требуем, чтобы в парламент прибыл премьер-министр Азаров, весь состав Кабинета министров и отчитался, почему правительство не выполняет свои социальные обязательства", - отметил он.

"Так сложилось, что сегодня за все в Украине ответственный президент Виктор Янукович. И поэтому мы требуем, чтобы на время расследования он отстранил от исполнения обязанностей всех должностных лиц, которые были задействованы в этом вопросе. Министра внутренних дел, министра финансов, который не выплачивает средства, министра чрезвычайных ситуаций...", - уточнил Яценюк.

"Парламентская оппозиция внесла, и завтра зарегистрирует, проект постановления о создании следственной комиссии. Следственной комиссии, как поэтому ужасному случаю, когда человека просто убили, так и следственной комиссии по поводу того, где деньги государственного бюджета", - заявил политик.