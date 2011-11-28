Яценюка и Кличко призывают поддержать чернобыльцев и афганцев

Оппозиция должна защитить участников акций протестов и поддержать на выборах лидеров гражданских движений.

Об этом народный депутат Украины (фракция БЮТ-Батькивщина), председатель Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ заявила в Днепропетровске, сообщили УНИАН в пресс-службе политика.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ обратилась ко всем оппозиционным лидерам с призывом защитить участников акций протестов, в том числе - афганцев и чернобыльцев. «Я считаю, что в данный момент моральный долг лидеров оппозиции - защитить тех людей, которые страдают от произвола власти. Сегодня стало опасно жить и отстаивать свои права в Украине», - сказала она.

Выступая на пресс-конференции в Днепропетровске, народный депутат также призвала лидеров оппозиции поддержать на мажоритарных округах кандидатов, которые представляют активную часть гражданского общества.

«В парламент должны прийти новые люди, новые лица. Как не парадоксально, в этом может помочь недавно принятый закон о выборах. Слабость оппозиции нужно превратить в ее силу. В обществе есть активные лидеры, которые пользуются огромным авторитетом среди людей. Нужно их поддержать. Это единственный путь к победе. Поэтому я хочу обратиться ко всем представителям оппозиции - Арсению ЯЦЕНЮКУ, Владимиру КЛИЧКО и другим - поддержите на мажоритарных округах кандидатов, которые представляют активное гражданское общество, которые знают проблемы своих соотечественников и пользуются доверием среди них», - предложила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее мнению, в условиях тотальной политической апатии и недоверия к политикам единственный правильный путь - это обновление политических сил. «Не общество должно поддерживать политиков, а политики - общество», - заявила она.

Как сообщалось, сегодня Н.КОРОЛЕВСКАЯ направила депутатское обращение в Генеральную прокуратуру с требованием тщательным образом и в кратчайшие сроки расследовать все обстоятельства инцидента с демонтажем палатки в Донецке, в результате чего погиб шахтер-инвалид Геннадий Коноплев. Также она инициировала создание парламентской Временной следственной комиссии, которая будет расследовать факты противоправных действий относительно участников акций протеста.